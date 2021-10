sta svolgendo un lavoro enorme al. Gli azzurri hanno un ruolino di marcia impressionante: 9 vittorie e 1 pareggio nella prime 10 partite, ben 22 gol fatti e solo 3 subiti. In Europa nessuno ha questi numeri, specie a livello difensivo. Ecco perché Insigne e compagni sono degli autorevoli candidati alla vittoria del campionato, una splendida realtà che guarda al futuro con grande ottimismo. Una mano per il tecnico di Certaldo potrebbe arrivare dal mercato: il direttore sportivoIl Napoli è consapevole di avere una problema sulla corsia mancina difensiva.è in netta crescita ma quattro interventi chirurgici dal 2017 a oggi pesano molto sulla testa e sul fisico del nazionale algerino. Nelle ultime settimane sono ripresi i contatti con gli agenti di, esterno classe 1994 in forza al Lille. Il club azzurro è vicino a un’intesa totale con il ragazzo e deve solo decidere se farlo arrivare a Napoli a parametro zero la prossima estate o anticipare il suo arrivo nel mercato invernale riconoscendo un indennizzo al club francese. Sulla fascia destra Malcuit ha deluso le aspettative e ora l’infortunio ha complicato ulteriormente le cose, l’ottimo. Giuntoli si è attivato su Noussair, 22 enne marocchino in forza all’Ajax. Anche lui ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e servirà trovare un accordo con i lancieri per anticipare la concorrenza di diversi club europei. Idee e trattative per cercare di strappare lo scudetto all’Inter.