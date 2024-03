L’abbraccio dei 50 mila del Maradona e le iniziative di club e tifosi. Ilsi stringe attorno adopo il presunto caso di razzismo in occasione della sfida dell’ultimo turno contro l’Inter a San Siro che ha visto come protagonista il difensore brasiliano e FrancescoDopo la decisione del Giudice Sportivo di assolvere il calciatore dell’Inter per mancanza di prove, il club partenopeo ha annunciato diverse iniziative in occasione della sfida casalinga contro l’Atalanta, valida per il 30° turno di Serie A.Assente la patch ‘Keep Racism out’ sulla maglia degli azzurri, come annunciato dal responsabile del club di De Laurentiis nei giorni scorsi, in occasione della prestazione dell’ultimo kit 2023/2024.

"Crediamo in un mondo dove l’uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l’occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo” aveva annunciato ieri il club di Aurelio De Laurentiis.- Alle 12:10, a circa venti minuti dal fischio d'inizio, lo stadio ha gridato, guidato dallo speaker Decibel Bellin, mentre è stato proiettato un video antirazzismo con i giocatori. Presente in campo anche l'attaccante dell'Under 15,

ha dichiarato prima della gara: "Juan Jesus l'ho ritrovato in condizioni ottime, sereno. Ha lavorato bene,per professionalità. E' pronto per giocare, l'ho visto molto tranquillo".ha commentato nel pre-partita: "Il club ha fatto un comunicato chiaro e inequivocabile, per scelta non parteciperemo più alle iniziative istituzionali contro le discriminazioni. Le organizzeremo noi in forma privata,Chiaro il riferimento ad Acerbi.