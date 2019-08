Il Napoli va di fretta per Hirving Lozano, pallino di vecchia data di Carlo Ancelotti tornato prepotentemente in pole position anche nella lista degli obiettivi di mercato del club dopo il raffreddamento della pista James. Che dal canto suo non può ancora considerarsi un sogno definitivamente sfumato, ma le cui condizioni di fattibilità restano legate alle mosse e alla volontà del Real Madrid. Impossibile pensare di arrivare sia al messicano che al colombiano attraverso acquisti a titolo definitivo, come De Laurentiis ha chiarito da tempo: si lavora per limare al ribasso i 42 milioni di euro della clausola dell'asso del PSV Eindhoven, non ci si smuove dall'offerta di prestito con diritto di riscatto per il trequartista dei blancos.



ULTIMATUM PER JAMES - Il tempo sarà un prezioso alleato per dirimere la matassa, perché il Napoli, che registra con piacere il forte gradimento di entrambi i calciatori e immagina di schierarli entrambi nel nuovo 4-2-3-1, si è dato una scadenza ben precisa soprattutto per quanto concerne la vicenda James. Non oltre Ferragosto, quando il Real Madrid potrebbe aver concluso l'affare van de Beek dall'Ajax e, forse, anche sbloccato l'acquisto di Pogba dal Manchester United: due acquisti che a quel punto renderebbero nuovamente troppo agguerrita la concorrenza per il nazionale colombiano, che ha espresso il suo desiderio di tornare a lavorare con Ancelotti. Ma serve il lasciapassare di Florentino Perez, sino a questo momento irremovibile sulla richiesta di 50 milioni di euro e che ha successivamente stoppato la sua partenza come conseguenza del grave infortunio di Asensio.



LOZANO E I DIRITTI DI IMMAGINE - Altre difficoltà, ma considerate superabili nell'ambito della trattativa tra il ds azzurro Giuntoli e l'agente Mino Raiola, quelle che conducono al colpo Lozano. L'attaccante vuole lasciare l'Olanda, la famiglia ha già visitato e dato il via libera all'ipotesi Napoli, ma affinché tutto vada in porto vanno convinti il PSV ad accettare un'offerta sotto i 40 milioni e trovata la formula giusta col giocatore sul tema dei diritti di immagine. El Chucky è infatti legato contrattualmente ad alcuni importanti sponsor del suo Paese e rinunciarvi sarebbe proibitivo anche per il pagamento di alcune significative penali. Da qui nasce il delicato lavoro diplomatico tra le parti per raggiungere un'intesa che permetta ad Ancelotti di coronare il suo lungo inseguimento. Di Lozano e, magari, anche di James, tempo e soldi permettendo.