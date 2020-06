Per oltre un anno è stato ad un passo dal vestire il rossoblù, seguendo le stesse orme lasciate prima di lui dal connazionale Cristian Romero. Ora però le strade di Bruno Amione e del Genoa sembrano essersi allontanate in maniera forse definitiva.



Dopo il mancato accordo tra il giovane difensore argentino e il club più antico d'Italia dello scorso gennaio, il giocatore è entrato nel mirino di altre società italiane. Prima ci ha provato il Torino a superare la concorrenza del Grifone, ora un affondo deciso sembra volerlo portare il Napoli.



Secondo quanto scrive Il Mattino, riportando voci provenienti dal Sud America, il DS partenopeo Cristiano Giuntoli avrebbe cominciato ad intrecciare stretti legami con il Belgrano, squadra di appartenenza di Amione, al fine di portare il ragazzo in azzurro alla riapertura del mercato.