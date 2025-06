Il Napoli spinge per Ndoye: sì del giocatore. E il Bologna cerca il sostituto

Getty Images

sono i primi rinforzi già confermati per Antonio Conte, ma i tavoli di lavoro aperti per la dirigenza azzurra sono tanti e coinvolgono tutti i reparti. Il discorso punta ruota attorno a Osimhen concome nomi forti, a centrocampo in stallo la trattativa con il Milan pere in stand-by anche, in difesaSanchez per la fascia destra e non tramonta la pistanonostante il muro del Bologna, tra i pali infine oltre al fronte aperto perpuò riprendere quota, considerando anche l'interesse del Torino per

E poi c'è l'esterno d'attacco, proprio dove il Napoli sogna di piazzare un grande colpo. Lo testimonia anche l'interessamento per due top esteri come, senza dimenticare il possibile ritorno su. Giocatori di alto livello in uscita dai loro rispettivi club e in cerca di rilancio. La situazione di Ndoye invece è diversa, non per questioni di valore ma perché il Bologna preferirebbe trattenerlo a meno di offerte davvero irrinunciabili. Qui però entra il gioco la volontà dell'esterno svizzero.- Il Napoli ha avuto dei nuovi contatti con l'entourage del classe 2000 e ha ormai in mano il "sì" del giocatore: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, gli azzurri. Un'operazione già promossa da Conte, che ha approvato la candidatura del nazionale elvetico nelle scorse settimane.

- Resta da convincere il Bologna, che come detto non vuole lasciar partire lo svizzero se non a fronte di offerte importanti. La valutazione non è inferiore ai, in linea con quella fatta per Beukema, anche lui corteggiato dal Napoli. Per abbassare il costo di Ndoye gli azzurri provano a giocarsi la carta delle contropartite tecniche, concandidato vista la necessità degli emiliani di trovare un'alternativa a Holm, ma la quadra economica sarebbe tutta da trovare.- Il Bologna comunque sa che la cessione di Ndoye non è inverosimile e non vuole farsi trovare impreparato. Per questo la società emiliana ha già dato il via alla ricerca di un eventuale sostituto in fascia e al momento spiccano due nomi. Uno è un figlio d'arte,. Il padre ha già giocato in Italia, una breve parentesi al Milan condita da uno Scudetto e una Supercoppa, lui (classe 2004) gioca all'AZ Alkmaar e ha già attirato l'interesse di diversi club per la qualità che riesce a esprimere nonostante l'importante stazza fisica. Dall'Olanda al Cile, perché un altro profilo monitorato è quello di, classe 2002 del Colo Colo che: a differenza di Van Bommel lui è mancino, piace anche all'Udinese. Giovanni Sartori però ha abituato a sorprese e continua a scandagliare il mercato, dal quale potrebbero emergere altri nomi a sorpresa. Il Napoli spinge per Ndoye, il Bologna vuole farsi trovare pronto in caso di partenza dello svizzero.

