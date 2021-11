. La sconfitta del Milan, a Firenze, schiude alla squadra di Spalletti la. Vincere a San Siro non è esattamente un risultato ordinario, ma è quello che si chiede ad una squadra da scudetto: questo vuole il Napoli, a questo non può sottrarsi.. E’ vero che, nell’immediata vigilia, ha perso(Covid), ma ai nerazzurri manca(un pilastro della difesa) e hain condizioni fisiche non ottimali (hanno rinunciato entrambi alle partite con le rispettive Nazionali).. Giusto che l’allenatore interista non si lamenti delle assenze (al contrario di Mourinho che, in questo modo, destabilizza chi deve giocare), ma il divario potrebbe essere sensibile perché, a mio giudizio, l’organico del Napoli è più vasto e più vario di quello interista., centrocampista inamovibile nel 3-5-2 di Inzaghi. Se il suo apporto non migliorerà (in Nazionale è stato insufficiente anche perché non ancora guarito da un infortunio), l’Inter perderà in precisione e fluidità., cioè chi giocherà di possesso e di iniziativa e chi, invece, agirà di contropiede o di controgioco.. In pratica è la stessa squadra dell’anno scorso che l’allenatore ha migliorato in virtù della propria versatilità. Ben lungi dal variare l’assetto difensivo (il reparto è sempre a quattro), Spalletti è flessibile sui principi di gioco e sulla costruzione della manovra. Questo pomeriggio, poi, c’è un altro elemento che potrebbe incidere in maniera decisiva: si tratta dell’aspetto psicologico.. Questo ovviamente permetterà di affrontare l’impegno senza una pressione eccessiva, ma con la giusta concentrazione e una relativa tranquillità., anche perché in difesa subisce pochissimo. Più in generale subisce poco il gioco altrui, l’atteggiamento non è mai passivo e il pressing sempre attivo.. Atteggiamento rimarchevole ma che qualche volta permette all’avversario di andarle a giocare alle spalle. Non mi sorprenderei che, per l’occasione, l’Inter fosse più bassa e più prudente. Non certo per conservare il pareggio, ma per determinarsi spazi davanti da riempire con gli esterni e, soprattutto, con Dzeko e Lautaro. Naturalmente questo pronostico, come tutti, ha i piedi d’argilla. Un episodio, soprattutto nella prima parte della gara, potrebbe incaricarsi di stravolgere la trama. Ma questo è il calcio. Nella sua insondabilità risiede ancora la sua bellezza.