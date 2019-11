Una delle rivelazioni dell'Hellas Verona, che lo ha prelevato dal Bruges in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni, in questa prima parte di campionato, Sofyan Amrabat ha attirato su di sé le attenzioni di molte squadre. Inter e Fiorentina lo hanno seguito, ma a spuntarla potrebbe essere il Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli azzurri fanno sul serio per battere la concorrenza e chiudere il colpo per giugno: contatti continui tra l'Hellas e Giuntoli, che ha messo sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro per il cartellino del centrocampista.