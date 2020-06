Juve e Inter hanno battuto i primi colpi, con la definizione degli acquisti di Arthur e Hakimi,. Con Milik sempre più verso l'addio, dopo la mancata intesa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2021,per regalare al suo allenatore uno dei centravanti più promettenti nel panorama europeo, il nigeriano classe '98 del Lille- Autore di 18 gol in 38 partite nella sua prima stagione divisa tra Ligue 1 e Champions League, l'ex giocatore di Wolfsburg e Charleroi è diventato presto uno dei giovani attaccanti più ambiti nel Vecchio Continente e il Napoli ritiene che possegga le caratteristiche tecniche e atletiche per imporsi anche nel nostro campionato., anche durante il periodo del lockdown e dopo la sospensione ufficiale dell'attività in Francia e- Osimhen è legato al Lille fino a giugno 2024 e nelle ultime settimane,- forte dell'interesse di alcuni club di Premier League -(ma dovrà tenere conto del premio di valorizzazione del 15% da versare nelle casse dello Charleroi). La crisi economica provocata dagli effetti dell'emergenza coronavirus a diverse società francesi ha coinvolto pure il Lille e il Napoli, che spera di monetizzare in maniera importante la cessione di Milik - cercato da Juve, Milan e Atletico Madrid e per il quale De Laurentiis continua a chiedere non meno di 40 milioni - è pronto a concretizzare il suo gradimento nelle prossime ore.