È tutto un po' bloccato in casa Napoli, tra mercato in entrata e rinnovi che tardano ad arrivare. C'è il difensore centrale da trovare e qualcosina in mezzo al campo da sistemare.chiaramente non l'investimento folle da 100 milioni però il calciatore che si vada ad incastrare bene nei meccanismi di Garcia, già pronto e forte. Il nome è quello di Teunquando affrontava proprio gli azzurri in Europa League. Poi però c'è stato il passaggio all'Atalanta e quel nome dalla lista di Micheli non è mai stato depennato.qualche gol in più dalla distanza. Quel mancino stuzzica parecchio, ma i nerazzurri non hanno bisogno di vendere, hanno già fatto partire Hojlund incassando circa 80 milioni e non vogliono privarsi dell'olandese. Qualora dovesse arrivare la richiesta da parte del calciatore di andar via per difendere lo scudetto e giocare in prima fascia in Champions, allora tutto potrebbe cambiare.e presumibilmente giocherebbe al rialzo, proprio al netto della mancata necessità di far cassa. Il Napoli oggi ci pensa seriamente perché la certezza è che a gennaio perderàper un mese a causa della Coppa d'Africa e allo stesso tempo. Sì, è pronto il rinnovo del polacco, però ad oggi non è ancora arrivata la firma e resta il discorso fatto quasi un mese fa da De Laurentiis: i giocatori in scadenza non gli piacciono e potrebbe anche decidere di lasciarli in un ruolo marginale o addirittura fuori rosa. Koopmeiners nel mirino, un colpo che lancerebbe un messaggio chiaro: anche il Napoli c'è.