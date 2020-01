Il Napoli ha definitivamente tolto Fernando Llorente dal mercato. Come riporta Tuttosport, il club partenopeo avrebbe infatti respinto gli assalti di Barcellona e Inter perché non si fida delle condizioni fisiche dell'infortunato Dries Mertens. Per Llorente, finora, si contano quattro gol e un assist in 24 presenze stagionali con la maglia azzurra.

Il Napoli ha definitivamente tolto Fernando Llorente dal mercato. Come riporta Tuttosport, il club partenopeo avrebbe infatti respinto gli assalti di Barcellona e Inter perché non si fida delle condizioni fisiche dell'infortunato Dries Mertens. Per Llorente, finora, si contano quattro gol e un assist in 24 presenze stagionali con la maglia azzurra.