Sarà ill'avversaria delin occasione degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Walter Mazzarri ha ottenuto la qualificazione al turno successivo solo all'ultima giornata, battendo il Braga in un girone in cui è arrivato alle spalle del Real Madrid. L'urna di Nyon fa ritrovare i catalani, che negli ultimi anni hanno dato qualche delusione prima con Gattuso in panchina e poi con Spalletti.Il Barcellona. "Appena" 12 punti in un girone sicuramente abbordabile. La squadra di XaviVenendo alla competizione, il calo è stato evidente: dopo dieci anni tra le prime d'Europa, quattro vittorie della Champions e cinque semifinali tra il 2006 e il 2019 nella stessa competizione,. In campionato l'anno scorso, dopo tre campionati, è tornato a vincere la Liga ma oggi la vetta è già lontana con il Real Madrid a quota 42 punti, 7 in più di Lewandowski e compagni. Primo posto che potrebbe addirittura allontanarsi con il Girona pronto al sorpasso sul Real se dovesse vincere questa sera.Ce ne sono di campioni in questo Barcellona. Ma il punto di riferimento resta, ovviamente, Robert. I numeri, la carriera parlano al posto suo. Nonostante i 35 anni, complice un andamento faticoso del Barcellona: in stagione ha messo a segno 9 reti e fornito 4 assist in 20 presenze tra campionato e Champions. Ha ancora un peso importantissimo nel reparto offensivo, in questo caso, del Barcellona. A lui va aggiunto anche, che dopo un periodo non semplicissimo all'Atletico Madrid si è ritrovato in blaugrana. 6 gol e 3 assist, trascinatore lì davanti e pronto a sfidare con Lewandowski la coppia Kvaratskhelia-Osimhen. Impossibile non menzionare anche uno come, rientrato da poco dall'infortunio e pronto a mostrare la sua immensa classe al Maradona e a Montjuic.- È un Barcellona che ha come punto di forza la presenza in rosa di. Xavi può vantare abbondante qualità, anche se non è chiaramente la squadra stellare in cui giocava lui stesso. Tra i pali contro il Napoli difficilmente si vedrà ter Stegen, che dopo l'operazione alla schiena ne avrà per un po'. Al suo posto il classe '99. Difesa a 4 che varia ma ha alcuni punti di riferimento. Come, tra i punti di forza di questo Barça, che dovrebbe agire come terzino destro, ma può essere spostato a sinistra o addirittura nel tridente offensivo. I centrali che partono avvantaggiati sono. Sull'out mancino il talentuoso 2003. Centrocampo di gran qualità quello composto da. Il tridente offensivo ha davvero tante risorse ed è proprio qui che si vede emergere tanto la presenza di giocatori di caratura mondiale e stelle emergenti.a supporto di, si inizia così. Ma dalla panchina non male poter contare su gente come Fermin Lopez, Ferran Torres e il 2007 che sta incantando,Mancherà, però, il Golden Boy 2022, Gavi: per lui stagione finita a causa della rottura del legamento crociato anteriore.(4-3-3): Peña; Cancelo, Koundé, Araujo, Balde; Gundogan, de Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi- Oramai. Sarà infatti il terzo confronto negli ultimi cinque anni. Prima quel particolare ottavo di finale di Champions League nel 2020 quando si giocò a distanza di cinque mesi tra andata e ritorno, causa scoppio della pandemia. Le due squadre si sono ritrovate nel 2022 per i sedicesimi di finale di Europa League. Il bilancio vede