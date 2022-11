I Mondiali hanno fermato la Serie A e in casa Napoli è stato concesso un lungo periodo di riposo ai calciatori. L'ultima volta che gli azzurri sono scesi in campo è stato il 12 novembre, poi un po' di meritato relax.



Dopo diciotto giorni, però, è il momento di ripartire. Infatti l'appuntamento per Spalletti e la sua squadra è fissato per mercoledì 30 dicembre, quando ci sarà la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Dopodiché la partenza, nei giorni successivi, per il mini ritiro in Turchia, ad Antalya.