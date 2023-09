Il ritorno dalla pausa per le nazionali non è stato dei più morbidi per il Napoli. I partenopei sono tornati da Genova con un solo punto, dopo aver recuperato le due reti di svantaggio evitando la seconda sconfitta consecutiva. A una settimana dalla sfida in terra ligure, gli uomini di Rudi Garcia sono attesi a una nuova trasferta insidiosa, stavolta contro il Bologna di Thiago Motta. Campo non facile, il Dall'Ara, dove una vittoria azzurra è vista a 1,93. Non partono battuti i padroni di casa, per cui i tre punti valgono 3,80 la posta. Il pari si gioca invece a 3,60. Il Goal prevale a 1,70, mentre il No Goal è proposto a 2,05. Maggiore equilibrio invece tra Over, a 1,80, e Under a 1,90. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1 a 6, seguito dall'1-0 in favore del Napoli a 7,50. Garcia cerca i gol pesanti di Victor Osimhen, trascinatore dei partenopei nella scorsa stagione: una sua rete nella gara in terra emiliana si gioca a 2,20, con la doppietta a 7,50. Chi invece cerca il primo sigillo stagionale è Kvicha Kvaratskhelia, per cui un gol in trasferta vale 3,30 la posta.