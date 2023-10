Napoli e Fiorentina si affrontano nel big match che chiude l’ottava giornata di Serie A: in palio tre punti molto importanti anche in ottica classifica, dato che ad affrontarsi sono due delle tre formazioni a quota 14 punti. Secondo i betting analyst, sono gli uomini di Rudi Garcia a partire con i favori del pronostico: la terza vittoria consecutiva in campionato dei partenopei, infatti, si gioca rispettivamente a 1,60 e 1,61. Quota che si alza e di molto, invece, per il «2», che oscilla tra 5,40 e 5,50; tra 4 e 4,15, invece il pareggio. Gli analisti prevedono una partita aperta e ricca di marcature, con l’Over proposto a 1,60 contro l’Under a 2,25; quote similari per il Goal, a 1,66, con il No Goal a 2,10. Tra i risultati esatti spunta l’1-1 a 7, con l’1-0, il 2-0 e il 3-0 tutti a 8 volte la posta. Victor Osimhen, in rete in due occasioni nelle ultime tre partite con la Fiorentina, guida il mercato dei marcatori a 1,95, mentre per gli ospiti spicca il 4,20 di Nicolas Gonzalez.