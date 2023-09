Per il Napoli è già il momento di mettersi alle spalle i due risultati negativi contro Lazio e Genoa in campionato e non c'è modo migliore per farlo come affrontare nel modo giusto la prima gara della Champions League 2023/24. Gli azzurri si preparano per la trasferta di Braga e oggi saranno in Portogallo per il match di domani sera, fischio d'inizio alle ore 21:00 all'Estadio Municipal de Braga.



IL PROGRAMMA - Vigilia della partita che sarà come al solito molto frenetica. Oggi ore 11 la squadra di Rudi Garcia si allenerà presso il Konami Training Center e potrete seguire su Calciomercato.com alcuni passaggi chiave della sessione. Il Braga, invece, svolgerà la sua seduta d'allenamento alle ore 18 italiane presso il campo d'allenamento nei pressi dello stadio. Prima, però, conferenza stampa dei portoghesi alle ore 16:45 italiane, mentre Garcia e un calciatore del Napoli parleranno in conferenza alle ore 19:50 italiane.