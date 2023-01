Il 5-1 rifilato alla Juventus, in quello che poteva essere uno scontro cruciale per il proprio destino, certifica la grandezza del Napoli, campione d’inverno e in vantaggio di 9 punti sul Milan secondo. La formazione di Spalletti ha conquistato 47 punti in 18 match, per una media punti di oltre 2,6 a partita che se mantenuta fino al termine porterebbe i partenopei a chiudere il campionato a quota 100. Un cammino che, secondo gli esperti, può vedere la vittoria dello scudetto prima della fine del campionato: si gioca infatti a 2 un successo tra 34esima e 35 giornata, stessa quota di un trionfo tra la giornata numero 36 e 37, mentre sale a 10 volte la posta un campionato deciso all’ultimo incontro. Per quanto riguarda invece i punti di distacco, in vantaggio un gap tra 7 e 9 punti a 2,25, seguito da un scarto tra i 4 e 6 punti visto a 2,50. Fissato invece a 10 un arrivo a pari merito e il conseguente spareggio, reintrodotto proprio a partire da questa stagione.