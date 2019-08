Secondo quanto riportato da Il Mattino, il sogno Mauro Icardi non sta frenando la rincorsa in casa Napoli ad James Rodriguez. Il colombiano è stato virtualmente tolto dal mercato da Zidane, ma l'affare non è ancora sfumato. Al contrario tramite Jorge Mendes una piccola porta rimane aperta e l'ultima settimana di mercato potrebbe essere quella decisiva.