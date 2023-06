Luciano Spalletti non sarà l'allenatore del Napoli la prossima stagione. Non è l'unico addio che i tifosi azzurri dovranno affrontare. C'è anche Kim destinato al Manchester United con i Red Devils pronti a pagare la clausola tra un mese. Così ecco una doppia partenza molto pesante che andrà inevitabilmente rimpiazzata.



Si guarda in casa Fiorentina. C'è Italiano che è tra le primissime posizioni nella lista di De Laurentiis come dopo Spalletti. Ci sarà bisogno del via libera della Fiorentina e per convincere Commisso, De Laurentiis ha intenzione di pagare l'intero cartellino anche di Milenkovic trovando così il successore di Spalletti e quello di Kim in un colpo solo. Lo racconta il Corriere dello Sport.