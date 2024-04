Il New York City si mette comodo: progetto da oltre 700 milioni per un nuovo stadio di proprietà

Ilcontinua a investire e lo fa con l'obiettivo di dare uno sprint alla crescita dei numerosi club facenti parte del fondo miliardario. Dopo la stagione d'oro del City l'anno scorso e l'exploit del Girona di quest'anno, la holding dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan vuole incrementare gli investimenti in campo internazionale. Non solo il nuovo centro sportivo per il Palermo, ecco un nuovo progetto multimilionario in MLS, dove il gruppo arabo possiede ilLa novità principale è che si tratta della. DaIla sua nascita nel 2013, infatti, il New York City ha infatti giocato sempre in stadi condivisi con altre discipline sportive, tra Yankee Stadium, Citi Field e Red Bull Stadium. Il nuovo progetto prevede l'investimento di, per dare vita a un impianto da 25.000 posti a Willets Point, nel Queens, proprio nella zona dove sorgono il Citi Field - casa dei New York Mets di baseball - e l'USTA Billie Jean King National Tennis Center, che ospita gli US Open di tennis. In particolare, la costruzione del nuovo stadio contribuirà alla, grazie a a alloggi, una nuova scuola pubblica, negozi al dettaglio e un hotel. Il termine fissato per la conclusione dei lavori è

La notizia dell'approvazione del progetto da parte delle autorità competenti di New York arriva pochi giorni dopo l', il primo centro sportivo di proprietà del club siciliano dopo 124 anni di storia. A comporre il nuovo centro sportivo rosanero, due campi da calcio in erba naturale delle stesse dimensioni del terreno di gioco dello Stadio Renzo Barbera, un campo in erba naturale più piccolo dedicato agli allenamenti dei portieri, un Main Building e una Club House con tanto di orto sociale.