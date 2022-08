Conflitto di interessi.per quanto successo a Madrid al termine di Real Madrid-Psg, ottavo di finale dell'ultima edizione di Champions League. Nonostante il rapporto del direttore di gara Danny Makkelie parlasse di "comportamento aggressivo da parte di Al Khelaifi e dell'allora direttore sportivo Leonardo, che tentarono di entrare nello spogliatoio dell'arbitro, bloccando la porta e colpendo deliberatamente la bandiera di uno degli assistenti, rompendola", non ci furono sanzioni contro il numero del club qatariota.Entro 24 ore dall'incidente, l'Uefa annunciò di aver aperto una indagine disciplinare, poi più nulla. Almeno fino a giugno, quando a stagione chiusa, il massimo organismo europeo ha dichiarato che avrebbe squalificato Leonardo, che peraltro aveva già lasciato il club, per aver violato "le regole di base di una condotta dignitosa". Su Al Khelaifi nulla. Secondo Alex Phillips, un dirigente Uefa per quasi due decenni,I cosiddetti organi giudicanti indipendenti non lo sono affatto ma vengono utilizzati come strumento di potere". Non a caso, in un momento difficile per l'Uefa, il tentativo di far nascere la Superlega avrebbe rinforzato i rapporti tra il presidente Ceferin e Al Khelaifi dopo che quest'ultimo si era schierato contro il progetto.Al Khelaifi è stato presto nominato presidente dell'influente ECA (European Club Association), assocazione di oltre 200 top club che è partner di joint venture della UEFA per la vendita dei diritti della Champions League e di altre due competizioni per club e di cui - scrive Repubblica - beIN Sports è uno dei maggiori clienti.ha affermato Miguel Maduro, ex presidente della commissione sulla governance, un organo interno della FIFA voluto dal presidente Gianni Infantino sull’onda degli scandali che travolsero la federazione nel 2015.. Secondo la sua tesi, le azioni dell'Uefa hanno "creato sospetti" e il Psg "opera secondo un diverso insieme di regole",