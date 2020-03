Il New York Times di oggi ricostruisce dall'”inizio” (se un inizio si trovasse)Lo fa nel modo più asettico possibile, con guanti e mascherine, elencando. Emerge, dalla ricostruzione,un giudizio impietoso perché si descrive, in sintesi,C’è molto di vero in questo giudizio che arriva alla fine d’unaMa una disamina, giocoforza,Fino a poco più d’un mese fa, infatti,addiritturae metteva l’accento sui pericoli per l’Africa. Molti rappresentanti della comunità scientifica internazionale dicevano chee non erano pochiC’era chi parlava di, chi ricordava(ottobre-aprile) e chi rimarcavaAlcuni leader politici urlavano:, altri si facevano fotografare con lo spritz tra la folla festante.Forse i corretti e puntuali giornalisti del N.Y.T. non erano in Italia in quei giorni, forse hanno operato una ricostruzione sui ritagli stampa, sui documenti e sulle dichiarazioni ufficiali. Forse anche loro parlano col senno di poi.Insomma, chi doveva decidere si trovava stretto tra la tenaglia di scienziati preoccupati, ma possibilisti da una parte, e di forze produttive impaurite per il collasso economico dall’altra.quando in sostanza, con l’Italia già in ginocchio, tergiversavano, consideravano, presentivano, ma… non facevano nullaPer non parlare di Boris che teorizzava. Gli spagnoli tacevano, ma non percepivano. Eppure tutti questi leader erano stati avvertiti, non da delle opinioni, bensì dai dei fatti. E, ora, affannosamente rincorrono, ora sono protagonisti d’un film ( non bello ) già visto.Ci viene in mente che forse i giornalisti del N.Y.T. scrivano quest’ articolo soprattutto per avvertire il loro Paese, per metterlo in guardia. Ma, con tutto il rispetto, sono arrivati tardi anche loro.