Con il senno di poi - quello che ci fa bravi tutti -. Pareggiare a Dortmund - avevo scritto ieri - sarebbe stato comunque un buon risultato e non posso che confermarlo.. E’ vero che adesso la classifica è aperta ad ogni soluzione, ma pensate a che cosa sarebbe equivalso scoprire il Milan in testa al girone con gli inglesi. Purtroppo, nonostante un secondo tempo di qualità, i rossoneri non hanno schiodato lo 0-0 di Dortmund e adesso, per avere qualche chances di qualificazione,. Difficile, tuttavia, che(a proposito a nessuno viene il sospetto che stia facendo complessivamente male e, dunque, qualcuno lo abbia sopravvalutato?) sbagli un’altra volta e in modo così clamoroso, come accaduto al Saint James Park, da dove è uscita un’altra avversaria del MIlan, ovvero il Newcastle.L’ottimismo per la mia previsione iniziale (tutte e quattro le italiane agli ottavi) è stato sostenuto dalla Lazio, brava e fortunata nel passare da un potenziale 1-2 (gol annullato dal Var al Celtic) al 2-1 finale (prodezza di Pedro). Detto che, secondo me, lSono, però, felice di aver portato bene ai biancocelesti. A Radio Radio avevo detto che, in questa stagione, la Lazio sarebbe andata meglio in Champions che in campionato. Il contrario di quello che, intimamente, sogna Sarri. E nessuno ha mai capito perché.