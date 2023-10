Il Newcastle si stringe attorno a Sandro Tonali. Lo assicura Eddie Howe, l'allenatore degli inglesi che, alla vigilia della sfida col Crystal Palace, ha parlato così del suo centrocampista.



IL MESSAGGIO - “È con noi, si è allenato due volte finora questa settimana ed è a disposizione. Ovviamente ha avuto 10 giorni davvero difficili. Sta facendo i conti con tante cose, ma per quello che vedo, e l’ho visto per un paio d’ore al giorno, sta gestendo la situazione molto bene, facendo i conti con emozioni fortissime. Ma sono sicuro che c’è molto di più oltre a quello che si vede. Deciderò io se sarà titolare o partirà dalla panchina, ma come sempre sarà una decisione che baserò su motivazioni calcistiche: valuterò le sue prestazioni in allenamento, come sta lavorando e su quello baserò la mia decisione”, queste le sue parole.