. Ilè senza dubbiol'ex Bournemouth ha vinto meritatamente ile sta trascinando i Magpies a una e, poi la svolta, otto partite fa, anche grazie al mercato di riparazione, che ha portato pedine importanti comeora infortunato, ela bellezza diUn piccolo capolavoro, per un club che, dopo l'acquisizione da parte delsi appresta a diventare uno dei giganti del calcio mondiale. Da evidenziare anchee con Steve Bruce era il reparto peggiore d'Inghilterra.-.Howe, arrivato l'8 novembre con la squadra ultima in classifica e senza alcuna vittoria, hail risultato sono leSoloha fatto meglio in tutto il continente, mentre i Magpies sono a pari del Barcellona, con 20 punti.- E ora i bianconeri tornano a, comela rivalità con i rossoneri nell'affareè conclamata e laoltre a qualche corposo assegno, può essere una carta convincente per arrivare al difensore olandese del Lille. Così come nella corsa a d altri obiettivi di mercato di rossoneri e nerazzurri, comesenza dimenticare l'idea di potersi gettare su calciatori in scadenza, come. Per dare inizio alla battaglia con le grandi di Premier.@AleDigio89