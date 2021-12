Il Newcastle vuole Jesse Lingard del Manchester United a tutti i costi per farne il nuovo simbolo della rinascita del club e mettere un tassello di qualità nella rosa di Eddie Howe, a riportarlo è il Times. La dirigenza dei Magpies sarebbe pronta concedergli l'ingaggio più alto della storia del club pur di convincerlo ad accettare. I bianconeri inglesi devono battere la concorrenza del Real Madrid, che si sarebbe mossa per ingaggiare il 28enne esterno inglese a parametro zero.