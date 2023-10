Secondo quanto riportato dal quotidiano online mail, il Newcastle fa sul serio per il centrocampista inglese Kalvin Phillips, attualmente in forza al Manchester City, tanto che starebbe preparando un offerta per il mercato di gennaio. Phillips sta trovando poco spazio nelle gerarchie di Guardiola e come ha evidenziato nuovamente al termine della partita valevole per la qualificazione a Euro 2024, vinta per 3-1 contro l'Italia, vuole giocare sempre.