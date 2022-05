Dopo l'ultima stagione conclusa a metà classifica, il Newcastle della nuova proprietà araba è pronto a fare nuovi investimenti importanti sul mercato per diventare sempre più ambizioso. Dall'Inghilterra raccontano che il club inglese sta preparando una super offerta per l'ex milanista Lucas Paquetà, che in questa stagione ha totalizzato 11 gol e 7 assist diventando un punto fermo della squadra di Peter Bosz.



LA PERCENTUALE DEL MILAN - Il Times parla di una proposta di circa 60 milioni di euro, da mettere sul piatto per convincere il Lione a dare il via libera all'ex milanista al trasferimento in Premier League. Il Newcastle l'ha puntato da tempo e ora è determinato ad affondare il colpo per Paquetà, diventato l'obiettivo numero uno per il centrocampo dei Magpies. Una notizia rimbalzata anche in Italia, con il Milan indirettamente interessato all'operazione: i rossoneri infatti hanno diritto al 15% sulla futura rivendita del giocatore, come da accordi con il Lione al momento del trasferimento in Francia. Il Newcastle fa sul serio, il Milan aspetta. Paquetà può portare 9 milioni nelle casse rossonere.