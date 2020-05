Le big della ricchissima Premier League possono cominciare a tremare. E qui non si tratta degli effetti dirompenti dell'emergenza coronavirus, che esattamente come nel resto d'Europa mettono a repentaglio la conclusione della stagione in corso e rischiano di avere pesanti ripercussioni sulla stabilità finanziaria di diversi club. Salvo clamorosi colpi di scena,, aggiungendo una concorrente in più ai colossi Manchester City e Liverpool e alle "belve ferite" Manchester United, Arsenal, Chelsea e Tottenham, determinate a tornare presto nel gotha del calcio di Sua Maestà.alla società ancora di proprietà di Mike Ashley, da tempo inviso ai tifosi dei Magpies e costretto di fatto a cedere dopo anni di contestazioni. Singolare per certi versi che una trattativa di tale portata - un'acquisizione da- si svolga in pieno clima di recessione da coronavirus, ma i bene informati in ambito politico e soprattutto le organizzazioni non governative, che da anni hanno messo nel mirino bin Salman per la sua politica repressiva e irrispettosa nei confronti dei diritti umani, ritengono che. E non solo...- Destò sgomento e indignazione a livello mondiale la notizia dell', ucciso il 2 ottobre 2018 da un commando di fedelissimi di bin Salman per le posizioni estremamente critiche nei confronti della politica interna del principe. Strangolato e fatto a pezzi per farne perdere le tracce. Solo l'ultimo episodio di una lunghissima lista che vede l'Arabia Saudita come uno dei Paesi più arretrati in tema di diritti civili nonostante i segnali di apertura verso le donne mostrati negli ultimi anni.Amnesty International e la fidanzata del defunto Kashoggi hanno posto l'accento su questi aspetti, chiedendo alla Premier League di non ammettere lo sbarco di bin Salman nel calcio inglese.- E così, mentre i tifosi del Newcastle sognano già una campagna acquisti faraonica -- e di uscire definitivamente dalla mediocrità per tornare ad essere una big (a oltre 20 anni dai fasti dell'era di Shearer, Les Ferdinand e Ginola), il mondo guarda sempre con maggior sospetto e inquietudine all'avvento della famiglia reale saudita. Finita, nello specifico nei confronti del canale BeInSports, di proprietà proprio della famiglia Al Thani e distributore delle partite del campionato inglese in Medio Oriente. Una storia piena di legami col football, ma che di calcistico ha davvero ben poco.