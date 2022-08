Il Newcastle è pronto a regalarsi un colpo di mercato da record. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola - indiscrezioni che trovano conferma sul portale The Athletic - i Magpies vogliono regalare all'allenatore Eddi Howe un rinforzo di spessore per il reparto d'attacco e i fari sono puntati tutti sulla stella della Real Sociedad e della nazionale svedese Alexander Isak. La trattativa tra i due club procede in maniera spedita e potrebbe chiudersi sulla base di 70 milioni di euro, più 5 di bonus, e il 10% sulla futura rivendita.



Isak è legato alla Real Sociedad fino a giugno 2026 e ha nel suo contratto una clausola rescissoria di 90 milioni, ma l'ultimo rilancio messo sul piatto dal Newcastle viene giudicato irrinunciabile e le parti confidano di concludere l'accordo nelle prossime ore o al più tardi nei prossimi giorni.