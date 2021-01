No tengo palabras para agradecer este enorme regalo, nunca me lo imagine y me emociona mucho ver mi nombre ahí! IMPRESIONANTE gracias!!! https://t.co/y7f2zdoK3A — Maxi Rodríguez (@MR11ok) January 2, 2021

Il Newell's Old Boys ha deciso di fare un regalo indimenticabile aper i suoi 40 anni. Una tribuna dello stadio 'Marcelo Bielsa' è stata intitolata al giocatore argentino e capitano del club, da quelle parti considerato una vera e propria leggenda. Rodriguez ha giocato col Newell's in tre momenti diversi della sua carriera: prima dal 1999 al 2002, per poi tornare nel 2012 fino al 2017 e rientrare in Argentina, una terza volta nel 2019.