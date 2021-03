Tre gol e un assist nelle ultime quattro partite, Alexis Sanchez è la vera arma in più di questa Inter di fine stagione. Concreto, decisivo, finalmente anche costante nel rendimento, probabilmente la miglior riserva offensiva dell’intero campionato di Serie A per esperienza e classe. L’ex Arsenal e Barcellona sta finalmente dando all’Inter ciò che l’Inter si aspettava da lui, lo sta facendo da titolare, quando chiamato in causa, e da subentrante, sfruttando ogni singolo secondo a propria disposizione. Il titolare è Lautaro, nessuna invidia e nessuna polemica, Sanchez ha accettato il suo ruolo da comprimario, ma trasformandosi in vero e proprio jolly.



IL NINO JARDINERO - Il Sanchez di questo fine stagione porta la memoria indietro nel tempo, somiglia tanto a quel Julio Cruz di qualche anno fa. Panchinaro, ma vero e proprio passepartout nelle partite cosiddette bloccate. Un’arma in più per Conte, che sa bene quanto sia importante poter rompere l’equilibrio di una partita pescando soluzioni dalla panchina. Il cileno attraversa un momento di forma invidiabile e dopo i due gol contro il Parma, a Torino ha disegnato l’assist per il 2-1 messo a segno da Lautaro, ma anche galleggiato tra le linee. E chissà che con la convocazione di Lukaku in Nazionale, Conte non decida di affidargli una maglia da titolare in occasione della sfida contro il Sassuolo, quella che anticiperà la sosta. Sanchez aspetta il suo turno, l’Inter sa di avere in panchina un vero e proprio titolare.