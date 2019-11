Nel corso del WyScout Forum tenutosi ad Amsterdam lo scorso 13-14 Novembre Calciomercato.com ha avuto modo di intervistare uno degli scout del Nizza, Morgan Boullier, sul futuro di Adam Ounas. L'esterno algerino è in prestito con diritto di riscatto dal Napoli e dopo un problema al ginocchio è tornato a disposizione di Patrick Vieira.



Sulla possibilità di riscattare Ounas a fine stagione il Nizza ha aperto le porte dato che l'infortunio al ginocchio è ormai alle spalle: "Siamo molto contenti di Ounas. Certo ha fatto bene all'inizio, poi ha avuto il problema al ginocchio ma ora sta bene è rientrato e ci aspettiamo di vederlo in campo con continuità. Il riscatto? C'è questa possibilità e la stiamo valutando, anche se è molto presto per poterne parlare. Sicuramente siamo molto felici di come si è integrato a Nizza".