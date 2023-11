Il Nizza di Francesco Farioli continua a macinare punti e prestazioni in Ligue 1. Dalla sfida in programma oggi, in cui i rossoneri hanno ospitato il Tolosa, emerge l'ennesima vittoria del Nizza, che si porta a 13 partite su 13 senza sconfitta. A decidere, il gol di Terem Moffi, che fissa il risultato sull'1-0 e soprattutto sigilla il 10° cleansheet della stagione. Un dato che non solo evidenzia una difesa impenetrabile, ma - con soli 4 gol subiti - rinvigorisce l'etichetta di miglior difesa d'Europa. Il PSG, primo in classifica in Ligue 1, dista solo una lunghezza.