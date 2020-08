, nel, fino al 1833, comandavano i, tribù indiana che poi cedette le proprie terre al Governo degli. Il primo europeo arrivò nel, e ora la popolazione ha per lo più origini norvegese ed è circondata da laghi. Tra quei tre laghi è nato chi, ora, si ritrova dall'altra parte del mondo, in, a. Che ha origini serbe, una mamma nata in Inghilterra, un nonno calciatore, R, ex Bicester Town e Oxford City, che ha scelto la famiglia alla carriera, una doppia cittadinanza e un futuro scritto: secondo Alessandro, allenatore del, il gigante americano è daDecisivo ieri nella sfida contro il, semifinale playoff di Serie B, dove ha segnato il gol del decisivo 2-0, il classeè arrivato, un po' a sorpresa, in gialloblù nello scorso mercato estivo. La coppiaha deciso di scommettere sull'attaccante statunitense, affidandogli un'eredità che aè pesante: quella di Daniel. Raccolta e caricata sulle spalle, senza paura,, è vero, non sono tanti per un attaccante. A questi, però, vanno aggiuntiper i compagni. E questi, invece, per il gigante americano, è alto 192 cm, sono tanti, e ci raccontano un dettaglio in più su quello che è il suo gioco, costruito interamente negli States: sì forte fisicamente, sì fortissimo di testa, ma anche tecnicamente valido, agile, talentuoso, capace di mettere il compagno in porta. Nesta, quando può, non rinuncia mai a lui, men che meno ora, con il passaggio al. E pensare che il suo posto doveva essere al college...Sì, perché la storia calcistica di Andrijaseppure breve è già significativa: negli States, prima di sbarcare in, era di fatto un nuovo giocatore di, con la borsa di studio ad aspettarlo., che aveva già firmato la sua lettera d'intenti per il college, ha ricevuto, al momento decisivo, una chiamata dal, in Inghilterra. "Sono felice per Andrija e per la sua famiglia" disse Louis, allenatore del college americano, "Venire a Marquette doveva essere il primo passo, poi i professionisti dopo la laurea. E invece l'opportunità è arrivata un po' prima...". Dal Wisconsin al Berkshire per il calcio e... per la famiglia. Ricordate nonno Rade? Ecco, il sangue non mente: in Inghilterra c'è sua mamma. Da sempre considerato tra i migliori giovani americani, con già 3 presenze nella nazionale degli States, Novakovich si sente, comunque, una, simbolo di@AngeTaglieri88