Koulibaly has to be the WORST centre back I’ve ever seen. pic.twitter.com/okudSECBRC — (@ibzsmo3k) January 8, 2023

Stasera poteva essere nuovamente la sua partita, magaricon la Juve per soffiargli l’ennesimo scudetto. E invece eccolo lì in Inghilterra a ‘soffrire’ altra critiche, errori e aspettative decisamente non rispettate. Parliamo di Kalidouche invecese la guarderà tranquillamente dal divano. Non come nel 2018, quando una sua incornata da corner all’Allianz Stadium alimentò le speranze tricolore dei partenopei. Lo scenario tra poche ore sarà il, e il difensore tiferà sicuramentee compagni: “Sono un grande sostenitore dei partenopei, spero vincano lo Scudetto” ha dichiarato alcune settimane fa il centrale.- Parole d’amore le sue, proprio il sentimento che non lo ha spinto in estate a sposare il progetto della Vecchia Signora, che pure ci aveva provato insistentemente. Incontri, summit con l’agente, ossia un contratto da almeno 6 milioni di euro a stagione. Una offerta stuzzicante, da sommaremessi sul piatto di: non poco per un calciatore ad un anno dalla scadenza del contratto. Ma il patron dei campani, infastidito anchedi Koulibaly col Napoli, tira dritto: con la Juve non si tratta. Ad essere felice è quindi il, che lo porta a Stamford Bridge spendendo 40 milioni di euro: per i Blues si tratta. Le aspettative quindi sono alte,: due gol in Premier League, ma tante, troppe sbavature in difesa. Per stampa e i tifosi dei londinesidella deludente stagione del Chelsea, appena decimo in classifica.– Lui, che ha liberato Napoli di un peso, avevo dato tutto, ma questo club lo sento ancora mio”,con De Laurentiis dopo l’addio: “Non vuole più avere africani in squadra se non rinunciano alla? Bisogna rispettare tutti, non è giusto parlare così. A Napoli molte persone non la penseranno come lui”. Almeno stasera però, Koulibaly esaranno dalla stessa parte con un unico obiettivo: