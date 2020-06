, da norvegese verace,e poi preteso nonostante mamma e papà fossero quanto meno perplessi su questa scelta. Mae considerato uno dei talenti in rampa di lancio del campionato norvegese, ha ottenuto la possibilità di, centrocampista del Bayern Monaco che deve però i suoi natali calcistici al Barcellona, la squadra per cui il ragazzo fa il tifo da sempre. E che un giorno spera che possa essere il suo naturale approdo., dotato di visione di gioco e di un'intelligenza tattica superiore. Qualità delle quali il Valerenga si è accorto da subito, concedendo. Un episodio che ha cambiato le prospettive di Holm, che soltanto fino a pochi anni fa si interrogava se il calcio potesse davvero essere la sua vocazione e la sua vita.tra le altre, poi la scelta di crescere in un contesto come il Ranheim e successivamente il Valerenga, club tradizionalmente bravo con i giovani - l'ex Genk Sander Berge, oggi allo Sheffield United dopo molti accostamenti alle italiane, arriva da lì - e intenzionato ad investire sull'esplosione di questo ragazzo.- Che. La prima presenza col Valerenga e l'arrivo in panchina di un allenatore come Fagermo, considerato tra i migliori a far crescere i giovani, lo hanno convinto a dedicarsi anima e corpo al suo attuale club e a scartare a priori le avances di uno dei principali club europei. Ci sarà tempo per un'altra chance, per quel ragazzo con quel nome da vichingo e un altro un po' così, ispirato a Thiago Alcantara.