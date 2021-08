Il club rossonero, la trattativa sta viaggiando spedita tanto che il traguardo finale non è lontano. Maldini e Massara hanno già raggiunto un accordo di massima con il campione d’Europa azzurro e questo è un fattore molto importante per il buon esito della negoziazione.Florenzi vuole fortemente il Milan e attende con impazienza l’ok definitivo per raggiungere il tecnico Pioli e i nuovi compagni a Milanello. H. I contatti vanno avanti anche in queste ore e la svolta può arrivare inserendo delle clausole relative al numero di presenze e la qualificazione alla prossima Champions League. Emergono i primi rumours anche sulle cifre: i giallorossi dovrebbero incassare circa 6 milioni di euro dalla cessione del proprio canterano.