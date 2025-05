Il nuovo Brasile di Ancelotti: come può giocare, le novità tra i convocati e il blocco Real

Getty Images

, qualcosa di epocale: nella storia del calcio i verdeoro hanno avuto appena 4 selezionatori non brasiliani, di cui gli altri tre solo per pochi giorni e tutti prima del 1966 (l'uruguayano Ramon Platero nel 1925, il portoghese Joreca nel 1944, l'argentino Filpo Nunez, anche se naturalizzato brasiliano, nel 1965). Come e chi giocherà nel Brasile di Carletto?Possiamo immaginare che questa scelta apra ancora di più ai brasiliani che giocano in Europa: meno ginga, meno giocoleria fine a sé stessa, mantenendo sempre un gioco improntato alla tecnica sconfinata di cui dispone il serbatoio verdeoro. Si può ipotizzare uncome modulo di partenza, dato che sono questi gli schieramenti che danno più spazio ai giocatori di talento e abili nell'uno contro uno.

Si parte dal blocco brasiliano del Real Madrid:e altri 10. E, dall'inizio o a partita in corso, ancheed. In difesa si gioca le sue chance, sempre che stia bene dati i tantissimi infortuni con i quali è stato alle prese. E poidel Barcellona, da grande avversario a uno degli irrinunciabili per l'Ancelotti verdeoro, sempre che sia possibile la coesistenza con Vinicius. A proposito di blocco Real: secondo Fabrizio Romano sarebbero partiti i discorsi per il ritorno in Nazionale di uno dei pupilli storici di Carletto, l'attuale centrocampista del Manchester United, punto fermo del Real nella seconda parte dello scorso decennio.

Occhio a due "italiani" che possono diventare protagonisti assoluti: lo juventinoappena rientrerà dal lungo infortunio patito in autunno, l'atalantino, già nel giro della Nazionale con Dorival Junior, e il viola, che fino ad ora era riuscito a strappare solo una convocazione e non ancora ad esordire (Wesley e Vanderson non sono avversari imbattibili, anche a sinistra gioca spesso l'ex meteora atalantina Arana). Chissà che il mercato estivo non possa portare qualche novità...Ci sono punti fermi come il capitano del PSGin difesa, il metronomo del Newcastlea centrocampo, l'attaccante del Wolverhamptondavanti. Forse manca un vero e proprio numero 9, un finalizzatore, ma anche Mbappé quest'anno ha ricoperto quella zolla al Real Madrid pur essendo da sempre un giocatore difficilmente incasellabile in un ruolo preciso in attacco. E' anche vero che il Brasile difficilmente, nella sua storia, ha prodotto numeri 9 di razza, pur avendo sempre espresso un grande gioco offensivo. Saranno gli ultimi lampi di, il miglior marcatore della storia del Brasile, oggi al Santos per concludere dove tutto è cominciato.

E i giovani talenti? Si attende l'esplosione della nidiata del Palmeiras:, difensore del Manchester City,trequartista già bloccato dal Chelsea, il portiere del Lione, il difensore del PSG(attualmente chiuso da Pacho nella squadra di Luis Enrique). La scelta non manca, ma la sensazione è che manchi un uomo capace di amalgamare tutto questo talento.