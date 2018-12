“Se poi ogni tanto andasse incontro ai compagni, per aiutarli a manovrare e a risalire il campo con qualche sponda, che attaccante sarebbe!”. Quante volte, guardando giocare Icardi, lo abbiamo detto o pensato? E c’era chi in fondo al cuore gli perdonava tutto, “è fatto così, lasciatelo stare, Spalletti non lo può cambiare”, e chi invece insisteva e lo criticava proprio per questo, sicché nel gioco dei duelli veniva quasi sempre piazzato un gradino sotto a Higuain o Dzeko, “che almeno, se non segnano, fanno giocare bene la squadra”. Ebbene,calorosamente ai compagni, si rende disponibile,. Che ci incuriosisce.. C’è dunque da capire cosa gli stia succedendo e perché. Se si è forse trattato di un caso.- I grandi giocatori sanno sempre adattarsi alle squadre che incontrano. Prima leggono il contesto, poi agiscono di conseguenza. Ovviamente gli allenatori li aiutano in questo processo di comprensione, prima, durante e dopo.di Nicola.E’ chiaro infatti che cinque difensori posizionati in questo modo assiepano la profondità, specialmente per il centravanti di un tridente, che si trova così il più delle volte costretto fra tre centrali, in netta inferiorità numerica. I suoi movimenti abituali verso la porta risultano maggiormente impediti. Urge dunque un’alternativa. E com’ è ben mostrato dall’immagine sopra, un’alternativa che si combini a qualcos’altro: ad esempio una mezzala (J. Mario) che si alzi inversamente all’ incontro della punta. L’obiettivo è naturalmente quello di spostare e squilibrare la difesa avversaria.Per un motivo simile, quando i cinque tendono a mantenersi sempre in linea anche dentro l’area, come nel caso dell’Udinese,(qui sotto Politano). Liberare l’area infatti toglie certezze ai difensori, li può mandare in confusione, specialmente se a farlo è uno come Maurito Icardi. Disturbati dalla sua presenza/assenza, qui i centrali dell’Udinese rischiano di ignorare l’accorrente Politano; per loro fortuna in questo caso lo ignora anche Keita.. Spalletti ultimamente, col Ninja a mezzo servizio, ha accantonato l’idea del trequarti dall’inizio (si fida ancora poco di Lautaro). Va in questa direzione la riabilitazione di João Mario e l’utilizzo di Borja Valero più da mezzala che da sottopunta. Questo tipo di gioco inevitabilmente induce, promuove e alimenta l’evoluzione dello stesso Icardi, che trova assai più spesso libero un corridoio centrale altrimenti percorso e frequentato dal trequartista.Appare persino esagerata questa discesa verso i compagni in impostazione. Brozovic non è abituato a trovarselo lì, Icardi, e non lo serve, arrischiando il possesso con un dribbling. In realtà se giochi con due mezzali molto avanzate lungo gli spazi di mezzo, questa discesa incontro del centravanti può diventare necessaria per garantire al mediano uno sfogo verticale semplice. E in due passaggi far arrivare il pallone al terzino (in questo caso Vrsaljko). Dal dribbling riuscito di Brozovic, comunque, scaturisce un’azione ugualmente significativa, che si sviluppa sulla sinistra e si conclude con un cross di Asamoah per la testa di Borja Valero. Sì, Borja Valero. Con, un po’ come succedeva alle volte nella Juve dello scorso anno (con Matuidi e Khedira)., che per caratteristiche tende ad attaccare lo spazio ancor più di João Mario. Basterebbe forse l’ immagine seguente per rispondere alla domanda che ci si faceva sopra, ovvero se con l’Udinese è stato un caso particolare, oppure se. Il Psv giocava infatti col 4-3-3.Non è il centravanti che attacca la linea, ma l’esterno sinistro Perisic, che è partito addirittura da una posizione più interna rispetto all’argentino. Ancora più a destra si inserisce contemporaneamente Candreva, la mezzala, provocando la diagonale del terzino degli olandesi. Icardi a questo punto può scegliere se appoggiare corto per il probabile cross immediato di Asamoah, o se sfruttare con una apertura di destro Politano lasciato completamente libero dagli avversari.E COL 4-2-3-1?-, sia con Lautaro trequartista sia col Ninja., indipendentemente dal modulo di riferimento. Prendo come ultimo esempio una sponda di Icardi per il ricciolo di Keita, su un lancio di Asamoah nel secondo tempo di Inter-Udinese. Già, i nerazzurri giocavano col 4-2-3-1.