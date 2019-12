Ha anteposto il valore del gruppo a quello del singolo, unica ricetta possibile per cercare di risollevare una squadra che ha vissuto una forte crisi d'identità.. L'ex Atalanta ha lavorato bene in allenamento ed è tornato titolare nel doppio confronto della via Emilia con Parma e Bologna, nonostante Rade Krunic non avesse affato sfigurato in sua assenza.Tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera gli hanno riconosciuto una capacità chiara di garantire dinamismo, forza ed equilibrio tattico.Il nuovo Franck piace a tutti, Pioli in primis.Le risposte postive sul campo però non allontanano le voci sul mercato. Vi avevamo svelato in esclusiva dell'interesse concreto del Napoli (leggi qui ), una pista non certo facilissima per gennaio ma sempre viva.. Tra i due il rapporto è rimasto molto bello anche negli ultimi mesi eE il Milan? Potrebbe valutare una cessione del nazionale ivoriano solo di fronte a un'offerta daPerchè per lasciare il nuovo Kessie servirebbe una gratificazione economica importante.