Il nuovo Lecce di Gotti, chi gioca e chi no: Krstovic, Oudin, Rafia, Banda, Almqvist

Primo allenamento mercoledì, la fiducia dalle parole del presidente Sticchi-Damiani, la terza esperienza in Serie A dopo Udinese e Spezia., sostituisce D’Aversa ed è pronto a giocarsi le sue carte per mantenere i salentini in Serie A. Rispetto al predecessore, le idee tattiche del 56enne tecnico veneto sono decisamente differenti. Vediamo cosa potrebbe cambiare, anche in ottica fantacalcio.– Gotti, fino ad ora, nelle sue due precedenti avventure in Friuli e in Liguria, si è sempre affidato alla difesa a tre., con tre difensori solidi, due esterni di spinta, una mezz’ala di qualità e un trequartista a ridosso di una punta di peso.– La difesa a tre potrebbe essere formata da, a meno che uno tra Gallo e Gendrey non venga adattato a “braccetto” difensivo. Sugli esterni, appunto,a destra ea sinistra sono i favoriti, con Dorgu come principale alternativa qualora il laterale mancino venga abbassato nella difesa a tre.– Il play tecnico sarà ancora, mentre le due mezz’ali potrebbero anche variare. Una più tecnica (e quindi oo Rafia, con il francese favorito) e una più di sostanza ().– Davanti potrebbero cambiare le cose. Niente tridente, ma soluzione con una punta di movimento accanto ad una più potente fisicamente.potrebbe appoggiare, con Banda e Piccoli come alternativa dalla panchina. A meno che – in partite più complicate – non venga alzato Oudin a ridosso del centravanti montenegrino.– Ecco come potrebbe essere il 3-5-2 di Gotti: Falcone; Touba, Pongracic, Baschirotto; Gendrey, Gonzalez, Ramadani, Oudin, Gallo; Almqvist, Krstovic.