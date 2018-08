Ultima delle big della nostra Serie A a debuttare, il Milan si preparare alla trasferta di Napoli, gara dai mille significati: Higuain che riaffronta il suo passato al San Paolo, Ancelotti che ritrova il Milan, Gattuso e Maldini che ritrovano Ancelotti, Leonardo che è stato il primo dell'era post Carletto a sedersi sulla panchina rossonera. Mercato chiuso, lavoro sul campo che continua, così come quello fuori. Già, perché la società rossonera non si ferma mai.



NUOVI SPONSOR - Higuain, Caldara & co hanno arricchito la rosa rossonera a disposizione di Gattuso, ora c'è da arricchire la società con nuovi sponsor. Come scrive la Repubblica, Elliott ha la necessità di trovare nuovi sponsor: dopo lo stallo dell'era Fassone, coi cinesi che non hanno mantenuto le promesse a livello commerciale, ci sono 7-8 posizione ancora da riempire. Senza dimenticare che c'è ancora da parlare con la Uefa del voluntary agreement. Tanto lavoro da fare per questo Milan, in campo e fuori.