Già l’anno scorso, Mark Zuckerberg aveva annunciato il desiderio di fondere WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. Dopo le dichiarazioni del 2019, da qualche settimana sembrano apparire i primi segnali di cambiamento: stanno arrivando le prime vere modifiche ai codici di programmazione. Gli utenti presto potranno comunicare sulla stessa chat anche se da tre diversi Social Network?



I codici di programmazione sembrano cambiare e l’obiettivo pare essere una comunicazione tra diverse piattaforme. Ad accorgersene è stato uno sviluppatore italiano, Alessandro Paluzzi, che lo ha annunciato tramite un post su Twitter: "Instagram sta lavorando per aggiungere Messenger" accompagnato da uno screenshot ripreso dalla versione beta del Social Network, dove compare il comando "Ottieni Messenger su Instagram".



Già qualche settimana fa, una delle applicazioni di messaggistica si è aggiornata: WhatsApp ha introdotto la modalità Messenger Room, che permette la creazione di una videochat a cui possono partecipare contemporaneamente cinquanta persone. Tutto ciò tramite un’associazione con Facebook.



Questa fusione tra diversi social porta con sé nuove domande. Sembra che Facebook potrà accedere a varie informazioni, come ad esempio i numeri che un utente ha bloccato su WhatsApp o quelli per cui ha attivato speciali notifiche o ancora i membri che appartengono agli stessi gruppi. Queste nuove funzioni non sono ancora attive e non c’è certezza concreta sulla loro realizzazione, ma forse non molto tardi scopriremo cosa Zuckerberg ha in serbo per tutti noi.