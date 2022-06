Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è sempre più vicino. La seconda avventura al Chelsea non è andata come le aspettative per l'attaccante belga, che ora punta a rilanciarsi nella Milano nerazzurra che gli ha permesso di consacrarsi definitivamente. La due anni milanese gli ha regalato tanti momenti iconici: dai primi gol al durissimo confronto a distanza (e non solo) con Zlatan Ibrahimovic, dallo scudetto con Conte alle delusioni europee.



Ripercorriamo i principali momenti della prima esperienza interista di Lukaku nella nostra gallery .