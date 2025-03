Il nuovo ruolo di Bastoni nell'Inter

In un periodo-chiave nella stagione dell'Inter, Simone Inzaghi è rimasto senza i suoi esterni: ko Dimarco, Darmian, Carlos Augusto e anche Nicola Zalewski, uno degli ultimi arrivati. L'unico giocatore di ruolo a disposizione è Dumfries ma gioca dall'altra parte. Lì a sinistra era rimasto un vuoto che in qualche modo andava riempito, l'allenatore si è guardato intorno per cercare una soluzione e scorrendo i giocatori della rosa- La prima volta che il classe '99 è stato schierato esterno di sinistra nel centrocampo a cinque è stata nell'andata degli ottavi di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord.tanto da dare anche un contributo decisivo in occasione del raddoppio di Lautaro, e in generale da quella parte si è alternato bene con Acerbi.

- Bastoni ha convinto Inzaghi nella nuova posizione: l'esterno brasiliano - ex di turno - dovrebbe andare in panchina con il classe '99 ancora titolare sulla fascia. In attesa del recupero degli altri giocatori di fascia: secondo quanto filtra, Darmian e Dimarco dovrebbero rientrare dopo la sosta per le nazionali.