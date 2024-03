Il nuovo ruolo di Candreva nella Salernitana di Colantuono

Altro giro, altro allenatore esonerato. Il terzo nella stagione della Salernitana, che sta vivendo un’annata complicatissima durante la quale la retrocessione è un incubo più che concreto. Il terzo tecnico a saltare è Fabio Liverani, che arrivato un mese fa non è riuscito a dare la sterzata giusta alla squadra. Al suo posto il presidente Iervolino ha fatto una scelta interna puntando su Stefano Colantuono, già nel club come responsabile del settore giovanile.



COME CAMBIA LA SALERNITANA CON COLANTUONO - C’era stata l’idea di riprendere Pippo Inzaghi - ancora sotto contratto - ma l’ex attaccante era poco convinto di tornare sulla panchina della Salernitana. Così Colantuono torna per la terza volta in granata, e potrebbe riproporre un 3-4-2–1 già provato da Paulo Sousa e Inzaghi da alternare al 3-5-2. Da capire il ruolo di Candreva, che sarà uno dei punti fermi in entrambi i moduli: nel primo caso può essere uno dei due trequartisti che agiranno dietro l’unica punta (o ci sarà lui in quella zona se dovessero giocare col 3-4-1-2), con l’altro modulo arretrerebbe qualche metro giocando mezz’ala.



IL CASO DIA - Probabilmente non sarà da gestire Boulaye Dia. L’attaccante senegalese si era rifiutato di entrare contro l’Udinese, da quel giorno è stato messo fuori rosa con la società che ha chiesto al collegio arbitrale di dimezzare lo stipendio. Difficilmente quindi Colantuono potrà reintegrare il giocatore, si va verso l’esclusione dalla squadra fino alla fine della stagione.



RIBERY NELLO STAFF DI COLANTUONO - Dopo l’ultima esperienza da allenatore della Salernitana da ottobre 2021 a febbraio 2022 quando poi viene sostituito da Nicola che raggiunge una salvezza miracolosa, Stefano Colantuono è rimasto nel club stringendo rapporti importanti. Tra le persone con le quali ha legato di più c’è Frank Ribery, che dopo essersi ritirato era entrato nello staff di Nicola; il francese sarà un collaboratore del nuovo allenatore granata, continuando così a fare esperienza in panchina.