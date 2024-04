Il nuovo ruolo di Dybala nella Roma

Mai banale Daniele De Rossi, che nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna in programma domani alle 18.30 ha risposto a Lotito sul discorso N'Dicka e. L'argentino non è in dubbio per la partita dell'Olimpico, dovrebbe partire dal primo minuto sulla trequarti come sempre ma per le prossime partite potrebbe esserci una novità tattica che l'allenatore giallorosso sta studiando in questi giorni.- L'idea è quella di provare. Lì davanti l'argentino potrebbe essere una soluzione in più agli attaccanti di ruolo Lukaku ed Abraham, tornato a pieno regime dopo la rottura del legamento crociato a giugno scorso; se la partita contro il Bologna dovesse mettersi sul binario giusto per la Roma non è escluso che La Joya venga provato da falso nove già nella sfida di domani, altrimenti dovrebbe esserci l'occasione prossimamente.

- De Rossi ha parlato così in conferenza della possibilità di vedere Dybala nel nuovo ruolo: "; giocatori che attacchino la profondità con una gamba importante, che non è la prima qualità della nostra rosa. Mi piacerebbe, ma dobbiamo farlo combaciare con le altre caratteristiche altrimenti veniamo tutti incontro e facciamo partite come ci è già successo in qualche frazione di gara dove in aggressione gli avversari possono farci male".