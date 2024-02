Il nuovo ruolo di Maggiore nella Salernitana

L'avventura di Fabio Liverani sulla panchina della Salernitana non è iniziata benissimo: 0-4 con l'Inter al debutto da allenatore granata, a San Siro la partita non è mai stata in discussione con i nerazzurri che l'hanno chiusa già nel primo tempo con i gol di Thuram, Lautaro e Dumfries. Non solo,- Fuori un difensore e dentro un centrocampista quindi, ma a livello tattico non è cambiato niente:. L'unico difensore di ruolo in panchina era Manolas appena arrivato, e forse ritenuto non ancora in condizione. Così è entrato Maggiore ed è stato piazzato al centro della difesa, anche se probabilmente non sarà un cambio di ruolo definitivo ma solo un episodio dovuto all'emergenza.