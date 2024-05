Il nuovo ruolo di Miretti per la finale di Coppa Italia

A ventiquattr'ore dalla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, l'allenatore della Juventus Massimiliano. L'ex centrocampista del Sassuolo sarà assente per squalifica nella sfida dell'Olimpico in programma domani alle 20.45, ultimi dubbi da sciogliere su chi mandare in campo al suo posto.- Il favorito al momento è Fabio Miretti, mezz'ala d'inserimento che per l'occasione potrebbe fare il regista come vertice basso del centrocampo a tre.e si va sempre di più verso questa soluzione. Qualche metro più al centro con l'obiettivo di diventare protagonista in una notte importante per la Juventus, per Miretti può essere il primo trofeo in bianconero.

- Quella contro l'Atalanta potrebbe essere una delle ultime partite di Miretti con la maglia della Juventus. Il giocatore favorito a sostituire Locatelli nella finale di Roma può diventare una pedina decisiva nel mercato dei bianconeri., e per superare la concorrenza del Napoli e di club inglesi ha proposto due contropartite in cambio: una è proprio Miretti, l'altra Barenenchea che rientrerà dal prestito al Frosinone.