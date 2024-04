Il nuovo ruolo di Musah nel Milan

Stefano Pioli si presenza all'Allianz Stadium con un'emergenza totale sulle fasce: Calabria e Theo Hernandez sono squalificati, il Milan affronterà la Juventus senza titolari né di qua né di là. Così l'allenatore deve inventarsi qualcosa, e con Florenzi che dovrebbe trovare spazio largo a sinistra dall'altra parte- Scorrendo indietro la stagione dei rossoneri, c'è un precedente nel quale Pioli aveva già schierato Musah basso a destra: a novembre scorso nella trasferta di Lecce. La partita finì 2-2 e la prestazione di Musah non è stata un granché; anzi, i due gol del Lecce erano nati proprio da due suoi errori. Peggiore in campo.

- L'altra alternativa contro la Juventus nel ruolo di terzino destro sarebbe, preso dal Milan a gennaio scorso ma in campionato ha giocato solo 10 minuti tra Bologna e Lecce; oltre a due spezzoni in Europa League contro il Rennes e in Coppa Italia con l'Atalanta. Quando era al Verona Terracciano ha sempre giocato sulla fascia, si alternava tra la fascia destra e sinistra sia a centrocampo che sulla linea dei difensori. Al momento però Pioli non lo considera pronto per debuttare da titolare col Milan, per questo contro la Juventus semaforo verde per Musah in un ruolo inedito.